Mau tempo adia etapa de surfe em SC O tempo nublado e a temperatura abaixo dos 20 graus fizeram com que os organizadores do Nova Schin Festival WCT Brasil 2003 - 10ª Etapa do Mundial de Surfe - adiassem o início da competição para esta terça-feira. Antes, porém, consultaram as condições climáticas de praias vizinhas, Campeche, Guarda do Embaú, Silveira, Praia da Vila e Prainha, nas quais a etapa poderia ser realizada e chegaram a conclusão de que o melhor a fazer é esperar o tempo melhorar. Um nova chamada está marcada para esta terça-feira às 8 horas. " A previsão é de dois dias com chuvas e a ondulação ainda não é suficiente. Temos de aguardar", disse Xandi Fontes, diretor da prova. " Vamos fazer chamadas diariamente, porque queremos manter a competição na Praia da Joaquina". O surfista brasileiro Flávio ?Teco? Padaratz, que ajudou na organização desta etapa brasileira, também é contra a mudança do local da prova. " A Joaca é o Maracanã do surfista, gostamos de correr aqui." afirma ele que é de Santa Catarina. Teco vem de um quinto lugar na etapa de Mundaka na Espanha e é a grande esperança de vitória do País. "Quero manter o ritmo da bateria com a cabeça tranqüila, porque tenho que estar relaxado pois estou em casa com os meus amigos vendo", explicou. "Não existe surfista extraordinário e trabalhar pressionado não dá certo", lembra ele que nas horas vagas faz Yoga para se manter relaxado.