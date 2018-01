Mau tempo adia regatas da classe Star O mau tempo em Buenos Aires adiou as duas regatas desta sexta-feira do Campeonato Sul-Americano da classe Star, do qual participa o brasileiro Robert Scheidt. Com isso, a disputa foi prolongada para domingo, quando acontecerão as duas regatas finais - no sábado também serão realizadas mais duas. Além da falta de vento, um temporal atrapalhou a realização das regatas nesta sexta-feira. Os líderes do Sul-Americano até agora, com apenas duas regatas realizadas, são os brasileiros Lars Grael e Marco Lagoa. Ao lado deles estão Bruno Prada e Robert Scheidt. Dono de duas medalhas olímpicas de ouro e 7 títulos mundiais na classe Laser, Scheidt encara novo desafio na Star, preparando-se para o Mundial da categoria, em fevereiro, também na Argentina.