Mau tempo atrapalha pára-quedistas A chuva e o mau tempo adiaram as tentativas de 128 pára-quedistas de quebrar os recordes brasileiro e mundial, neste sábado, no Comando de Aviação do Exército de Taubaté, no interior de São Paulo. Por isso, o evento foi adiado para amanhã. Caso o tempo permaneça instável, uma nova data será planejada pelo grupo. Os pára-quedistas querem formar uma figura geométrica no céu, em queda livre, a uma velocidade de 180 km/h, em apenas um minuto e meio e com 109 atletas. Só assim conseguiriam bater o recorde mundial que hoje pertence à Noruega. Para conseguir bater o recorde brasileiro serão necessários 80 homens no ar, para formar a figura, ao mesmo tempo. Para realizar o desafio, as equipes contam com dois aviões Hércules C130, cedidos pela Força Aérea Brasileira.