Mauá é tricampeão no Handebol feminino O Mauá/Universo é tricampeão da Liga Nacional de Handebol Feminino. O time fluminense derrotou o São Paulo/Guaru por 27 a 25, no sábado, em Guarulhos, e ficou com a taça. As artilheiras do jogo decisivo, com oito gols cada, foram Zezé, do Mauá, e Kátia, do Guaru. Na primeira partida da final, na quinta, o Mauá tinha vencido por 37 a 34, em Niterói. O Guaru, que já tinha 4 títulos do torneio, foi vice pela terceira vez. As duas equipes fizeram a final em seis das oito edições da Liga.