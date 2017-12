Mauresmo aumenta vantagem no ranking de Tênis da WTA A tenista francesa Amelie Mauresmo aumentou a sua vantagem na liderança do novo ranking feminino divulgado nesta segunda-feira pela WTA, com 3.667 pontos, contra 3.473 da segunda colocada, a belga Justine Henin-Hardenne. Mauresmo ganhou 74 pontos em comparação com a lista anterior. Por sua vez, a russa Maria Sharapova continua na terceira posição, com 3.037, seguida pela russa Svetlana Kuznetsova. Por sua vez, a suíça Patty Schnyder retornou para a oitava posição depois de ultrapassar a sua compatriota Martina Hingis, que já foi número um do mundo. Mauresmo, Sharapova, Kuznetsova, Hingis e Schnyder serão os principais destaques do Torneio de Tênis de Zurique, na Suíça. A competição, que começa a ser disputada nesta segunda, distribui mais de US$ 1,3 milhão em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA.