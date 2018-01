Mauresmo bate Davenport e passa às semifinais em Pequim A francesa Amelie Mauresmo, número 1 do ranking mundial, mostrou sua superioridade e derrotou, nesta sexta-feira, a norte-americana Lindsay Davenport por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3 -, pelas quartas-de-final do WTA de Pequim, na China. Com a vitória, a melhor tenista do mundo na atualidade, terá pela frente nas semifinais a sérvia Jelena Jankovic (cabeça-de-chave número 6), que bateu a russa Nadia Petrova por 2 a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2. Nos outros dois jogos das quartas-de-final, a torcida local teve uma alegria e uma decepção. Com a difícil vitória por 2 sets a 1 - parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 6/2 -, a chinesa Peng Shuai eliminou a japonesa Ai Sugiyama e se classificou para enfrentar a russa Svetlana Kuznetsova (cabeça 2), que passou pela chinesa Na Li também por 2 a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.