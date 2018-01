Mauresmo bate Petrova e encara Kuznetsova na semifinal Número um do mundo, a tenista francesa Amelie passou sem dificuldades às semifinais do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. Na noite desta terça-feira, ela provou que está em grande fase ao bater a russa Nadia Petrova, sétima do ranking, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1. Na semifinal, Mauresmo vai enfrentar outra russa, Svetlana Kuznetsova, que passou pela japonesa Ai Sugiyama por 2 a 0, parciais de 6/0 e 7/6 (7-3).