Mauresmo bate Pierce na final francesa em Paris A francesa Amelie Mauresmo conquistou o título do Torneio de Paris ao vencer a compatriota Mary Pierce por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7-2). Foi o segundo título consecutivo de Mauresmo, número dois do mundo. Na última semana, ela faturou o Aberto da Austrália.