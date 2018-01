Mauresmo cai no Torneio de Sydney Pela segunda rodada do Torneio de Sydney, na Austrália, a tenista francesa Amelie Mauresmo, segunda cabeça-de-chave da competição, foi surpreendida, nesta terça-feira, pela sérvia Ana Ivanovic e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Agora, Ivanovic vai enfrentar a russa Svetlana Kuznetsova, campeã do US Open de 2004, que eliminou nesta terça-feira a sua compatriota Dinara Safina - ela se retirou no segundo set com bolhas no pé esquerdo. Sem dificuldades, a belga Kim Clijsters, cabeça-de-chave número 1 do torneio, eliminou a chinesa Li Na por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Ainda pelo Torneio de Sydney, a eslovaca Daniela Hantuchova derrotou a suíça Patty Schnyder por 2 sets a 1 (3/6, 6/3 e 6/4). A belga Justine Henin-Hardenne passou pela russa Vera Dushevina por duplo 6/2. A italiana Francesca Schiavone venceu a chinesa Yan Zi por 2 a 1, parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/1. E a checa Nicole Vaidisova eliminou a ucraniana Yuliana Fedak por 2 sets a 0, com duplo 6/3.