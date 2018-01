Mauresmo comemora com vinho nobre; Justine chora Finalmente, a francesa Amelie Mauresmo vai poder abrir a garrafa de vinho, de nobre estirpe, que comprou há uns três ou quatro ano - ela não lembra direito quando foi -, que reservava para comemorar a conquista de seu primeiro Grand Slam, que aconteceu neste sábado, em Melbourne. "É um vinho muito bom. Eu sempre disse que só iria abrir quando ganhasse este título", declarou após a partida contra a belga Justine Henin-Hardenne, que abandonou a quadra por causa de um problema estomacal quando a francesa vencia por 6-1 e 2-0. Com a vitória, Mauresmo superou uma frustrante espera de sete anos, que começou em 1999, quando perdeu, lá mesmo, em Melbourne, a final para Martina Hingis. Desde então, a francesa não soube mais o que era disputar uma finalíssima de Grand Slam. No primeiro set, a francesa quebrou duas vezes o serviço de Henin-Hardenne e logo abriu uma vantagem de 5 a 0 e fechar em 6 a 1. A história parecia que ia se repetir no segundo set. Mas quando Mauresmo vencia por 2 a 0, Henin-Hardenne solicitou a presença do seu preparador físico. Com fortes dores estomacais, a belga jogou dois pontos mais antes de caminhar até a rede e dizer ao árbitro principal que não podia continuar. O motivo da desistência foi a dose dupla de antiinflamatórios que Henin-Hardenne tomou para aliviar as dores no ombro. O remédio provocou dores de estômago tão grandes que a belga preferiu abandonar. "Estou há duas semanas tomando antiinflamatórios por causa do ombro, e isso me matou", disse ela na entrevista coletiva. "Hoje eu não tinha pernas, não conseguia me mexer. O estômago estava doendo, inchado, eu não tinha energia. Sabia desde o começo do jogo que assim eu não tinha como ganhar", declarou, sem conter o choro.