Mauresmo confirma favoritismo e vai às quartas A francesa Amelie Mauresmo, tenista número um do mundo, passou às oitavas-de-final do Masters Series de Miami ao vencer a sérvia-montenegrina Ana Ivanovic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. A próxima adversária de Mauresmo será a russa Nadia Petrova, número sete do ranking mundial, que passou pela grega Eleni Daniilidou por 6/2 e 6/0. A chinesa Jie Zheng também garantiu vaga nas oitavas ao bater a norte-americana Jill Craybas por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/2 e 6/3. Na próxima fase, Zheng vai enfrentar a francesa Tatiana Golovin, que derrotou uma das favorita ao título, a russa Elena Dementieva, número oito do mundo, por fáceis 6/2 e 6/1. Atualizado às 23h30