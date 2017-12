Mauresmo derrota Henin e avança às semifinais de Madri Em jogo emocionante, a tenista francesa Amelie Mauresmo garantiu vaga às semifinais do Masters Feminino de Tênis (competição disputada em Madri que reúne as oito melhores tenistas do ano), ao derrotar nesta sexta-feira a belga Justine Henin-Hardenne, de virada, por 2 sets a 1, em pouco mais de 2h10 de duelo. Essa foi a última partida disputada pela chave amarela. O confronto entre as tenistas foi bem equilibrado. Mais concentrada, Mauresmo chegou a abrir 2 a 0 no começo do jogo. Porém, ela acabou perdendo a vantagem e foi derrotada no primeiro set por 6/4. No segundo, as tenistas ficaram se alternando no placar e o duelo foi para o tie-break. Henin cometeu muitos erros e perdeu por 7/6 (7/3). Já no terceiro, Mauresmo mostrou que está totalmente recuperada de uma lesão no ombro direito e fechou o jogo em 6/2. Com a vitória, Mauresmo terminou em primeiro lugar na chave amarela, na frente justamente de Henin-Hardenne. A francesa levou vantagem no confronto direto. Esse resultado eliminou a suíça Martina Hingis (que na última quinta havia sido derrotada pela própria francesa), que acabou em terceira no grupo. As classificadas da chave vermelha serão definidas ainda nesta sexta. Apesar de ser a número um do mundo, Mauresmo não terminará o ano no topo do ranking da WTA, uma vez que Henin-Hardenne, que não havia participado da última edição do Masters Feminino, avançou às semifinais e garantiu, pelo menos, 235 pontos, o que a deixará na frente da francesa. A outra que tem chance de terminar em primeiro é a russa Maria Sharapova. A vitória também serviu para mostrar que Henin está virando "freguesa" de Mauresmo. Só neste ano, ela foi derrotada pela francesa na final de dois torneios de Grand Slam - Aberto da Austrália e Wimbledon. A campeã do Masters Feminino somará 525 pontos no ranking da WTA e embolsará US$ 1 milhão em prêmios.