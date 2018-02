Mauresmo derrota Kim Clijsters e ganha título na Bélgica No duelo entre as duas primeiras colocadas do ranking mundial, a tenista francesa Amelie Mauresmo derrotou a belga Kim Clijsters, líder da lista da WTA, por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3 -, neste domingo, e faturou o título do Torneio de Amberes, na Bélgica. O jogou teve a duração de 1 hora e 50 minutos. A conquista na Bélgica é a terceira de Mauresmo na temporada - já ganhou o Aberto da Austrália e o Torneio de Paris - e a 22ª na carreira.