Mauresmo é campeã do Aberto da Austrália A tenista francesa Amélie Mauresmo sagrou-se campeã da chave feminina do Aberto da Austrália graças à desistência da belga Justine Henin-Hardenne, que alegou problemas no estômago quando perdia por 6-1 e 2-0. Com isso, a francesa de 26 anos finalmente consegue conquistar um torneio do Grand Slam, e o título de número 20 em sua carreira. Curiosamente, foi a terceira vitória por desistência na campanha de Mauresmo rumo ao título: além de Henin, a holandesa Michaella Krajicek abandonou o jogo nas oitavas-de-final, enquanto a também belga Kim Clijsters fez o mesmo nas semifinais. Amélie precisou disputar 32 torneios do Grand Slam para conseguir seu grande sonho. Ela foi finalista em Melboure no ano de 1999, mas perdeu para Martina Hingis em meio a um clima quente pelas declarações da suíça, que afirmara que Mauresmo era "meio homem" por sua musculatura evidente. Após sete temporadas - a espera mais longa desde o início da Era Open -, a francesa voltou a disputar uma final e venceu. Apenas a tcheca Jana Novotna, campeã em Wimbledon no ano de 1998 ao bater a francesa Nathalie Tauziat, precisou de mais participações em Grand Slam para levar um título: 45. Campeã juvenil de Roland Garros em 1996, quando também foi a melhor do mundo na categoria, Mauresmo tinha a fama de desperdiçar grandes oportunidades nos Grand Slams devido à sua falta de personalidade. Isso aconteceu mesmo na final da Fed Cup do ano passado, quando foi apontada como culpada pela derrota da França para a Rússia em pleno estádio de Roland Garros. Mas a jogadora, que se inspirou em Yannick Noah para ser tenista profissional, conseguiu acalmar um pouco os ânimos de seus fãs ao vencer o Masters da WTA no fim de 2005, batendo sua compatriota Mary Pierce na final. "Tudo parece ter mudado para mim desde então", afirmou uma relaxada Amélie após conquistar o título em Los Angeles. Henin era a franca favorita para a final de hoje, já que tinha quatro vitórias sobre Mauresmo em sete confrontos e vencera os dois últimos, nos Jogos Olímpicos de 2004 e em Toronto, no ano passado. Mas Henin continuou tomando antinflamatórios durante toda a semana para minimizar as dores no ombro, e provavelmente o medicamento atrapalhou seus planos de repetir 2004, quando levou o título. Mauresmo começou a partida na defensiva, colocando bolas altas na esquerda de Henin e trocando bolas com força do fundo, e a tática funcionou perfeitamente. A belga só venceu seu primeiro game após meia hora de jogo, e a francesa levou a parcial por fáceis 6-1. Durante o primeiro game do segundo set, Henin pediu atendimento médico. Seus sinais no estômago evidenciavam mal-estar e até mesmo dor. Ela fez gestos negativos com a cabeça, mas decidiu continuar por mais um game. Depois, a belga tomou a decisão de deixar a partida. Preocupada, a própria Mauresmo se aproximou e perguntou como ela estava. Henin respondeu na hora, claramente decepcionada: "Meu estômago". Com o título, Mauresmo continuará na segunda posição do ranking mundial, atrás da belga Kim Clijsters, que recuperou a posição de número um. No entanto, Clijsters ficará de fora por oito semanas devido a uma torção de tornozelo ocorrida no terceiro set contra Mauresmo, o que aparece como uma grande oportunidade para a francesa se firmar de vez no cenário da WTA.