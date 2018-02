Mauresmo e Dementieva avançam no torneio de Paris Duas tenistas favoritas ao título do WTA de Paris venceram, nesta quinta-feira, e avançaram às quartas-de-final do torneio francês. A russa Elena Dementieva, cabeça-de-chave número 5, derrotou a francesa Nathalie Dechy por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/3) e 6/4 - e a francesa Amelie Mauresmo, primeira pré-classificada, superou a russa Vera Dushevina com um duplo 6/2. Nos outros jogos do dia, a russa Nadia Petrova bateu a israelense Anna Smashnova por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1) e a suíça Patty Schnyder eliminou a búlgara Tsvetana Pironkova também por 2 a 0 (6/2 e 6/4).