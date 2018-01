Mauresmo é eliminada do Torneio de Tênis de New Haven Número um do mundo e atual campeã de Wimbledon, a tenista francesa Amelie Mauresmo foi surpreendida e eliminada nas quartas-de-final do Torneio de New Haven, evento que distribui US$ 600 mil em prêmios e serve de preparação para o US Open, pela norte-americana Lindsay Davenport por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Nas semifinais, Davenport, cabeça-de-chave número sete, vai enfrentar a tenista australiana Samantha Stosur, que passou com tranqüilidade pela francesa Marion Bartoli por 2 a 0, com direito a pneu: parciais de 7/6 (7/2) e 6/0. Em outro confronto, a belga Justine Henin-Hardenne, número três do mundo, eliminou a italiana Mara Santangelo por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3). Agora, ela vai enfrentar pelas semifinais a russa Svetlana Kuznetsova, cabeça-de-chave cinco, que derrotou a sua compatriota Elena Dementieva por 2 a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2.