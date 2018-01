Mauresmo e Kuznetsova vão à decisão no Aberto da China A francesa Amelie Mauresmo e a russa Svetlana Kuznetsova se classificaram neste sábado para a decisão do Aberto da China de tênis feminino. Mauresmo, número 1 do ranking mundial, sofreu por 2 horas e 41 minutos para vencer a sérvia Jelena Jankovic por 2 a 1, parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (7/3). Kuznetsova teve bem mais facilidade diante da chinesa Peng Shuai, com vitória em dois sets, 6/0 e 6/2. "Ela estava cansada, e eu tentei fazê-la se mexer bastante na quadra", explicou a russa, número 5 do mundo. Hingis decide na Índia Martina Hingis, nona colocada do ranking, superou a torcida para vencer neste sábado a indiana Sania Mirza, de apenas 19 anos, por 2 a 0 (6/1 e 6/0) nas semifinais do Aberto de Kolkata, na Índia. "Eu sinto muito, mas eu queria muito vencer", brincou Hingis com os torcedores após o jogo. Ela decide o torneio neste domingo contra a russa Olga Poutchkova, que venceu a uzbeque Iroda Tulyaganova por 2 a 0, com um duplo 6/4.