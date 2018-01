Mauresmo e Sharapova vão às quartas no US Open A francesa Amelia Mauresmo, líder do ranking mundial, e a musa russa Maria Sharapova, número 3, se classificaram nesta segunda-feira para as quartas-de-final do US Open, o último torneio de Grand Slam da temporada. Mauresmo teve dificuldades para superar a norte-americana Serena Williams, que não estava entre as pré-classificadas do torneio, mas contou com o apoio da torcida. Mesmo com dificuldades para encaixar o primeiro saque (teve apenas 57% de aproveitamento e só conseguiu 1 ace), e depois de "sumir" da quadra no segundo set, Mauresmo fechou o jogo em 2 a 1 (6/4 0/6 e 6/2). ?Tive sorte de fazer um bom terceiro set. O segundo set é para ser esquecido?, disse Mauresmo, que na próxima rodada enfrenta Dinara Safina, que eliminou Virginia Razzano por 2 a 0 (6/0 e 7/5). Já Sharapova teve dificuldade apenas no primeiro set do jogo contra a chinesa Li Na, cabeça-de-chave número 24, e fechou a partida em 6/4 e 6/2. Nas quartas-de-final ela enfrenta a francesa Tatiana Golovin, que superou Anna Chakvetadze por 2 a 0 (6/3 e 6/2).