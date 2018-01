Mauresmo garante vaga nas semifinais do US Open A tenista francesa Amelie Mauresmo, número um do mundo, não teve dificuldades nesta quarta-feira para garantir vaga às semifinais do US Open, o último Grand Slam do ano, que distribui cerca de US$ 18,5 milhões em prêmios, ao derrotar a russa Dinara Safina, cabeça-de-chave número 12, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em pouco mais de uma hora de duelo. "Estive sempre no controle da partida, que por sinal foi a melhor que eu disputei nesta competição. Estou muito preparada para disputar as semifinais, pois sei que minha adversária será muito forte", explicou Mauresmo, que vai enfrentar a vencedora do duelo entre a russa Maria Sharapova, número quatro do mundo, e a francesa Tatiana Golovin, cabeça 27 da competição. Já pela Fed Cup, a Federação Internacional de Tênis divulgou nesta quarta-feira as equipes da Bélgica e da Itália, que disputarão a final entre os dia 16 e 17, na cidade belga de Charleroi. Número três do mundo, Kim Clijsters ficará de fora por causa de uma lesão. Com isso, a Bélgica será formada por Justine Henin-Hardenne, Kirsten Flipkens, Caroline Maes e Leslie Butkiewic, enquanto o time italiano terá Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci.