Mauresmo não consegue chegar ao topo do ranking da WTA Ao perder a final do Torneio de Doha, no Qatar, no último sábado, para a tenista russa Nadia Petrova, por 2 a 0, a francesa Amelie Mauresmo perdeu a chance de ultrapassar a belga Kim Clijsters e de voltar ao topo do ranking da WTA. Na nova lista, divulgada nesta segunda-feira, a única mudança significativa aconteceu com a russa Maria Sharapova, que subiu para o quarto lugar, ultrapassando a belga Justine Henin. Já Petrova continua em oitava. Veja as 20 primeiras colocadas no ranking WTA: 1.º - Kim Clijsters/BEL - 3.566 pontos 2.º - Amelie Mauresmo/FRA - 3.435 3.º - Lindsay Davenport/EUA - 2.803 4.º - Maria Sharapova/RUS - 2.615 5.º - Justine Henin-Hardenne/BEL - 2.578 6.º - Mary Pierce/FRA - 2.517 7.º - Elena Dementieva/RUS - 2.043 8.º - Nadia Petrova/RUS - 2.014 9.º - Patty Schnyder/SUI - 1.946 10.º - Venus Williams/EUA - 1.493 11.º - Francesca Schiavone/ITA - 1.282 12.º - Anastasia Myskina/RUS - 1.257 13.º - Nicole Vaidisova/RCH - 1.182 14.º - Svetlana Kuznetsova/RUS - 1.146 15.º - Daniela Hantuchova/ ESL - 1.023 16.º - Elena Likhovtseva/ RUS - 1.010 17.º - Ana Ivanovic/SER - 918 18.º - Nathalie Dechy/FRA - 881 19.º - Dinara Safina/RUS - 873 20.º - Flavia Pennetta/ITA - 868 161.º - Maria Fernanda Alves/BRA - 171,75