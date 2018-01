Mauresmo passa Clijsters na liderança do ranking da WTA No novo ranking da WTA, divulgado nesta segunda-feira, a tenista francesa Amelie Mauresmo ultrapassou a belga Kim Clijsters e assumiu a liderança com 3.511 pontos. Além de voltar ao topo, já que há um ano e meio Mauresmo havia se tornado a primeira francesa a liderar o ranking (permanecendo por cerca de 1 mês), ela abriu 221 pontos de vantagem sobre Clijsters. Como a classificação baseia-se nos resultados das últimas 52 semanas, Clijsters perdeu os 325 pontos conquistados no Torneio de Indian Wells de 2005, enquanto Mauresmo perdeu apenas 28. Já a russa Maria Sharapova, campeã do Torneio de Indian Wells deste ano, subiu para o quarto lugar do ranking, ultrapassando a norte-americana Lindsay Davenport. Veja a classificação das 20 primeiras colocadas mais a brasileira: 1.º Amelie Mauresmo/FRA - 3.511 pontos 2.º Kim Clijsters/BEL - 3.290 3.º Justine Henin-Hardenne/BEL - 2.944 4.º Maria Sharapova/RUS - 2.753 5.º Lindsay Davenport/EUA - 2.524 6.º Mary Pierce/FRA - 2.436 7.º Nadia Petrova/RUS - 2.160 8.º Elena Dementieva/RUS - 2.125 9.º Patty Schnyder/SUI - 1.900 10.º Venus Williams/EUA - 1.492 11.º Francesca Schiavone/ITA - 1.282 12.º Anastasia Myskina/RUS - 1.253 13.º Nicole Vaidisova/RCH - 1.155 14.º Svetlana Kuznetsova/RUS - 1.114 15.º Daniela Hantuchova/ESL - 999 16.º Ana Ivanovic/SER - 993 17.º Elena Likhovtseva/RUS - 986 18.º Anna-Lenna Groenefeld/ALE - 984 19.º Flavia Pennetta/ITA - 954 20.º Dinara Safina/RUS - 926 154.º Maria Fernanda Alves/BRA - 176.50 280.º Jenifer Widjaja/BRA - 85.50 293.º Letícia Sobral/BRA - 76.75