Mauresmo se classifica para final do Masters da WTA A francesa Amélie Mauresmo bateu neste sábado a belga Kim Clijsters por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, e se classificou para a final do Masters da WTA, competição realizada em Madri. Mauresmo enfrenta na decisão outra belga, Justine Henin-Hardenne, que derrotou a russa Maria Sharapova na outra partida válida pelas semifinais da competição. A final será a reedição do jogo que encerrou a última rodada da fase de Grupos, que acabou com a vitória da francesa. Mauresmo, a cabeça-de-chave número um da competição, perdeu a primeira posição do ranking da WTA para Henin-Hardenne após a vitória da belga contra Sharapova neste sábado. "Não há favoritas neste jogo. Eu venci na sexta-feira em três sets, mas cada partida é diferente. Embora esta seja uma boa referência", declarou Mauresmo.