Mauresmo sobe no ranking da WTA e encosta em Clijsters A tenista francesa Amelie Mauresmo, que no domingo ganhou o Torneio de Paris ao derrotar sua compatriota Mary Pierce por 2 a 0, foi o grande destaque do ranking de tênis feminino da WTA divulgado nesta segunda-feira. Em comparação ao ranking anterior, Mauresmo subiu 58 pontos e encostou na belga Kim Clijsters, líder com 3.478. A diferença entre as duas tenistas é de 43 pontos. Exceto o avanço de Mauresmo, a classificação mundial das tenistas da WTA não apresentou mudanças nas dez primeiras posições. Confira a relação das 10 primeiras colocadas da WTA: 1ª Kim Clijsters (BEL) - 3.478 pontos 2ª Amelie Mauresmo (FRA) - 3.435 3ª Lindsay Davenport (USA) - 2.803 4ª Maria Sharapova (RUS) - 2.615 5ª Justine Henin-Hardenne (BEL) - 2.578 6ª Mary Pierce (FRA) - 2.542 7ª Nadia Petrova (RUS) - 1.975 8ª Elena Dementieva (RUS) - 1.956 9ª Patty Schnyder (SUI) - 1.946 10ª Venus Williams (USA) - 1.630 11ª Anastasia Myskina (RUS) - 1.316 12ª Francesca Schiavone (ITA) - 1.276 13ª Nicole Vaidisova (RCH) - 1.236 14ª Daniela Hantuchova (ESL) - 1.082 15ª Svetlana Kuznetsova (RUS) - 1.048 16ª Flavia Pennetta (ITA) - 1.021 17ª Elena Likhovtseva (RUS) - 982 18ª Ana Ivanovic (SER) - 930 19ª Nathalie Dechy (FRA) - 881 20ª Dinara Safina (RUS) - 849