Mauresmo sofre para derrotar russa no Torneio de Moscou A francesa Amelie Mauresmo, número 1 do ranking mundial da WTA, teve trabalho nesta quinta-feira para se classificar ás quartas-de-final do Torneio de Moscou, na Rússia. Diante de uma motivada russa Elena Vesnina, que jogava com o apoio da torcida no ginásio, Mauresmo correu muito para vencer a partida de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/3 e 7/6 (7/3). Sua próxima adversária também não será fácil: a checa Nicole Vaidisova (cabeça-de-chave número 8), que bateu a australiana Samantha Stosur por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/1. Outras favoritas ao título do torneio, que é disputado em piso de carpete e distribui mais de um milhão de euros em prêmios, também venceram e avançaram às quartas-de-final. A russa Elena Dementieva (cabeça 4) passou pela israelense Shahar Peer por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3) - e enfrentará a suíça Patty Schnyder (cabeça 7), que venceu a checa Iveta Benesova também por 2 a 1 - parciais de 7/6 (7/3), 1/6 e 6/1. Quinta pré-classificada, a russa Nadia Petrova ganhou da compatriota Elena Likhovtseva por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5 - e terá pela frente outra russa, Vera Zvonareva, na próxima fase. As quartas-de-final serão completadas com o duelo das beldades russa entre Anna Chakvetadze, que eliminou a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/3) e 6/4 -, e Maria Sharapova. Tailândia Pela segunda rodada do WTA de Bangcoc, na Tailândia, a surpresa foi a eliminação da francesa Nathalie Dechy (cabeça-de-chave número 3) para a austríaca Sybille Bammer por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1. Outra favorita ao título que caiu foi a checa Lucie Safarova (cabeça 4), derrotada pela norte-americana Vânia King com um duplo 6/1. A grega Eleni Daniilidou (quinta pré-classificada) se deu bem e passou às quartas-de-final ao bater a japonesa Erika Takao com um duplo 6/4.