Mauresmo vence e avança em competição norte-americana A tenista francesa Amelie Mauresmo, número um do mundo, derrotou nesta quarta-feira pelas oitavas-de-final do Torneio de Tênis de New Haven, que distribui cerca de US$ 675 mil em prêmios e serve de preparação para o US Open, a russa Galina Voskoboeva por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2. Na próxima fase, ela vai enfrentar a vencedora do duelo entre a italiana Francesca Schiavone e a norte-americana Lindsay Davenport. Em outro confronto, a russa Nadia Petrova foi surpreendida e derrotada pela francesa Marion Bartoli por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/4). Já a italiana Mara Santangelo nem precisou jogar, pois a sua adversária, a chinesa Na Li, sofreu uma contusão no tornozelo direito e desistiu do confronto. A adversária de Santangelo sairá do duelo entre a espanhola Anabel Medina Garrigues e a belga Justine Henin-Hardenne, número três do mundo.