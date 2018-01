Mauresmo vence e vai à final contra Justine Henin O título do torneio feminino do Aberto da Austrália será decidido na madrugada de sexta-feira para sábado, entre a francesa Amelie Mauresmo e a belga Justine Henin-Hardenne. Nas semifinais, Mauresmo nem sequer precisou terminar sua partida diante de Kim Clijsters, que sentiu uma série lesão no tornozelo direito, quando perdia por 5/7, 6/2 e 3 a 2. Maria Sharapova fez um bom jogo diante de Justine Henin-Hardenne, mas não conseguiu a regularidade necessária para vencer. Perdeu por 2 a 1, parciais de 4/6, 6/1 e 6/4. É a quarta semifinal de Grand Slam seguida para a tenista russa. "Já sei que nas manchetes de amanhã irão dizer: Maria cai novamente nas semis; Maria não é capaz de passar das semis. Enfim, eu sei que joguei bem, mas até do que poderia esperar. Não cheguei tão bem preparada para o torneio, sem ter feito um bom número de jogos, e acho que estive bem, apesar da derrota." A tenista russa mostrou mesmo ter talento e não só fama. No primeiro set, saiu de situação difícil para virar a série e vencer de forma contundente. Aplicou golpes precisos e de uma violência invejavel, mas teve à sua frente, uma tenista que soube contra- atacar e correu muito em todas as bolas. O jogo teve até um certo constrangimento, quando Henin reclamou dos gritos de um torcedor, insinuando que a provocação teria partido do pai de Maria Sharapova, Yuri. A tenista belga não quis alongar a discussão, depois da partida.