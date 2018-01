Mauresmo vence e vai pegar Henin na final de Wimbledon Número um do mundo, a tenista francesa Amelie Mauresmo derrotou nesta quinta-feira a russa Maria Sharapova, cabeça-de-chave número quatro, por 2 sets a 1, pelas semifinais do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Com o resultado, ela garantiu vaga à final e vai enfrentar a belga Justine Henin-Hardenne, número três. Mauresmo começou muito bem a partida e conseguiu quebrar o saque de Sharapova, vencendo o primeiro set por 6/3. No entanto, a tenista russa, que conquistou o título de Wimbledon em 2004, se recuperou no segundo e devolveu os 6/3. Mas, a francesa impôs um forte ritmo no terceiro e fechou com tranqüilidade em 6/2. A final de Wimbledon, que acontecerá no sábado, será especial para duas as tenistas, já que ambas buscam o primeiro título da carreira na competição inglesa.