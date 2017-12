Mauresmo vence outra e encara Hingis nas quartas em Berlim A tenista francesa Amelie Mauresmo não encontrou dificuldades para derrotar, nesta quinta-feira, a russa Anna Chakvetadze por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/2 - e avançar às quartas-de-final do Torneio de Berlim, na Alemanha. A número 1 do mundo enfrenta agora a suíça Martina Hingis, que tem demonstrado que está em ótima forma após ficar três anos longe do circuito profissional. Quem sofreu para se classificar foi a russa Nadia Petrova. A cabeça-de-chave número 2 precisou até de um atendimento médico para vencer a chinesa Jie Zheng por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/4. Nas quartas, Petrova terá pela frente a compatriota Dinara Safina. Em outros jogos da rodada, a suíça Patty Schnyder (4ª pré-classificada) bateu a israelense Anna Smashnova por 2 sets a 0 - com um duplo 6/3 - e a russa Svetlana Kuznetsova (cabeça-de-chave número 6) ganhou da austríaca Sybille Bammer também por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/4.