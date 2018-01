Mauresmo vira o segundo set e elimina Kristina Barrois Número um do mundo, a tenista francesa Amelie Mauresmo estreou com vitória no US Open, o último Grand Slam do ano, que distribui cerca de US$ 18,5 milhões em prêmios, ao derrotar nesta quarta-feira a alemã Kristina Barrois por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em quase 1h30 de confronto. A partida entre as tenistas começou a ser disputada na terça, mas teve de ser interrompida por causa das chuvas. A paralisação acabou beneficiando Mauresmo, que perdia o segundo set por 5 a 2. Na próxima fase, a francesa vai enfrentar a vencedora do duelo entre a norte-americana Meghann Shaughnessy e a italiana Roberta Vinci. Em outro confronto pela primeira rodada, a sérvia Ana Ivanovic, cabeça-de-chave número 16 da competição, passou pela russa Vera Dushevina por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4. Já a japonesa Aiko Nakamura derrotou a húngara Melinda Czink por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/2. Outros resultados da primeira rodada do US Open: Jarmila Gajdosova (ESL) 2 a 0 (EUA) Alexa Glatch - 6/2 e 6/1 Alona Bondarenko (UCR) 2 a 0 (EUA) Ahsha Rolle - 6/4 e 6/4 Anna Chakvetadze (RUS) 2 a 0 (ESL)Martina Sucha - 6/4 e 6/1 Viktoriya Kutuzova (UCR) 2 a 0 (ESP) María José Martínez Sánchez - 6/3 e 6/3