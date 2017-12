Maurício comemora: vai à sua 5ª Olimpíada As seleções masculinas de vôlei de Brasil, Itália e Sérvia e Montenegro são as três classificadas para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Na madrugada deste sábado, em Tóquio, a equipe comandada por Bernardo Rezende só precisava ganhar um set contra os Estados Unidos para assegurar a vaga olímpica, mas ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/21 e 25/23. Entre os brasileiros, comandados por Bernardo Rezende, a maior comemoração foi do levantador Maurício, que hoje está na reserva de Ricardinho. Aos 35 anos, ele vai disputar sua quinta Olimpíada. "Serão meus quintos Jogos Olímpicos. Quero ir a Atenas para ser bicampeão. Esse é agora meu objetivo", afirmou o atleta, que levou o ouro olímpico nos Jogos de Barcelona/92 e participou de sua primeira Olimpíada em Seul/88. Bernardinho admitiu que estava um pouco cauteloso em relação à a reação dos seus jogadores em quadra. "Eu estava ansioso pela vaga olímpica, mas cada atleta fez o que tinha de fazer , e isso me deixa bastante satisfeito", analisou o técnico. "Estamos muito felizes com a vaga em Atenas/2004, mas não podemos estar satisfeitos. Cada jogador tem seus pontos a serem melhorados até a Olimpíada. Se pararamos de evoluir, os outros times certamente passarão por cima de nós." Assim como na partida contra a Sérvia e Montenegro, o atacante Giovane foi eleito o melhor jogador em quadra. Aos 33 anos, ele foi companheiro de Maurício em Barcelona/92, Atlanta/96 e Sydney/2000. Com o bom desempenho nas últimas partidas, o atacante passou à liderança do ranking dos atacantes da competição japonesa, seguido do francês Antiga e de Anderson, que também é o décimo melhor sacador. Entre os destaques individuais, o líbero Escadinha aparece em primeiro. Já entre os bloqueadores, Gustavo é o terceiro, atrás de Geric (Sérvia e Montenegro) e Millar (Estados Unidos). Ainda abalados pela derrota para o Brasil, na quinta-feira, a Sérvia e Montenegro, campeã olímpica, caiu diante da França, vice-campeã européia, por 3 a 1 (25/18, 25/22, 21/25 e 25/19). Apesar disso, os sérvios só precisavam vencer um set para se classificarem. "Já sabíamos que seria difícil jogar sabendo que só precisaríamos vencer um set. Os jogadores jogaram só para conquistar um set, e não o jogo", justificou Ljubomir Travica, técnico da Sérvia e Montenegro. Os italianos, campeões europeus, ganharam dos donos da casa ganharam dos japoneses por 3 a 1 (25/21, 27/25, 25/27 e 25/20) e também se classificaram para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Nos outros jogos, o Canadá ganhou da Venezuela por 3 a 1, a tunísia ganhou do Egito por 3 a 1 e a Coréia passou pela China por 3 a 0. Agora, os franceses e norte-americanos, que foram apontados por Bernardinho como duas equipes muito fortes, vão disputar Torneios Pré-Olímpicos regionais. Os europeus terão uma missão complicada, já que os russos não participaram da Copa do Mundo do Japão. Já os Estados Unidos terão como maiores adversários pela vaga os cubanos, que estão passando pelo processo de renovação.