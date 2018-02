Maurício desfalca a seleção de vôlei O levantador Maurício não conseguirá fazer uma despedida do público paulista com a camisa da seleção brasileira de vôlei. Ele não estará entre os 12 jogadores que entrarão na quadra do ginásio do Ibirapuera para enfrentar a Espanha, sábado e domingo, às 10 horas, pela Liga Mundial. Irá ao Rio de Janeiro para carregar a tocha olímpica, que passará pela primeira vez pelo Brasil. Com mais de 560 jogos, Maurício é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção. Já confirmou que abandona o time após os Jogos de Atenas e quer jogar na Itália no segundo semestre. Por isso, gostaria de se despedir do público paulista, com quem está acostumado desde os tempos do Banespa, em 1990. Ele viaja no sábado para o Rio de Janeiro e, domingo, participará da cerimônia da tocha olímpica. Assim, os dois levantadores para os jogos com a Espanha serão Ricardinho e Marcelinho. "Claro que dói não fazer um jogo de despedida no Ibirapuera, que é um lugar onde eu adoro jogar. Mas vou carregar a tocha no Rio, e isso também será um marco na minha carreira. Assim como quando fui o porta-bandeira dos Jogos Pan-Americanos (de São Domingos, ano passado)", afirmou Maurício. "Será a primeira vez que a tocha passará pelo Brasil, é uma honra estar entre as pessoas escolhidas para carregá-la. Estou sendo muito presenteado nesses últimos anos, acho que é por causa da carreira vitoriosa na seleção, que pretendo encerrar após os Jogos de Atenas. Mas vou continuar nos clubes." O levantador jogou a temporada passada pelo Montichiari, da Itália, e não pretende voltar para o vôlei brasileiro. "Eu preciso decidir, tenho propostas do Maceratta e do Latina. Não quero voltar para o Brasil, não me importo em encerrar a carreira aqui ou lá na Itália", revelou Maurício. "Foi muito bom voltar e disputar o melhor campeonato do mundo, ao lado dos melhores jogadores do mundo, e sempre em alto nível." Mais do que a satisfação profissional, Maurício garante que sua prioridade é a família: "O que teve de melhor na Itália foi o tempo para ficar com minha mulher e meus filhos. Lá se treina muito menos do que aqui. Pude curtir meus filhos João Vitor (de quatro anos) e Maria Eduarda (de dois) e a Roberta. É justamente por isso que eu deixo a seleção depois de Atenas. Acho que 18 anos já foi bastante, quero poder olhar mais para minha família." Com a ausência de Maurício, Marcelinho, eleito o melhor levantador da última Superliga, terá uma boa oportunidade na seleção. "Já estou fazendo meu melhor nos treinos e vai ser ótimo entrar em quadra em São Paulo. O público paulista gosta muito de vôlei e entende do esporte. Além disso, estou aqui trabalhando para botar dúvida na cabeça do Bernardinho até os Jogos de Atenas", fala o jogador da Unisul, de 29 anos, que é o terceiro levantador da equipe brasileira, mas ainda sonha com uma vaga olímpica. Aos 28 anos, Ricardinho é o titular da posição. Ele também se emociona ao falar do ginásio do Ibirapuera. "Aqui é a minha casa. Sempre que vou jogar em São Paulo lembro da imagem dos meus pais e de mim sentados naquelas cadeiras, onde vimos vários jogos de vôlei da seleção", lembrou, apontando para as cadeiras do setor rosa. "Sempre foi um sonho poder jogar aqui. E realizá-lo é ainda melhor."