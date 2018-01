Maurren alcança a melhor marca do ano Maurren Higa Maggi surpreendeu neste domingo, em São Caetano do Sul, no Torneio da Federação Paulista de Atletismo. Além de estabelecer a melhor marca do mundo no ano no salto em distância, com 6,90 metros, bateu o recorde sul-americano do salto triplo. Diminuiu em 21 centímetros a marca que já era sua, com um salto de 14,53 m. ?O resultado a levaria a uma final de Mundial e à briga pelo pódio?, afirmou o técnico Nélio Moura, que agora vai repensar a participação de Maurren no Mundial de Paris, em agosto, após os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, no mesmo mês. O salto triplo está deixando de ser competição secundária para Maurren. ?Podemos pensar em dobrar a participação no Mundial?, frisou o técnico, enquanto Maurren classificou o recorde no triplo como ?uma surpresa que indica um bom começo de temporada outdoor?. Maurren deveria ter ido para Fort de France, na Martinica, sábado, mas perdeu o vôo. Para não entrar no GP do Brasil (prova do calendário oficial da Associação Internacional de Federações de Atletismo), domingo, sem ter competido, decidiu fazer a preparação em São Caetano. ?A idéia era não saltar de cara em Belém. Saiu melhor do que esperávamos?, analisou Nélio. As européias, como a russa Tatyana Kotova, líder do ranking mundial, e a húngara Tünde Vaszi, terceira (Maurren é a segunda), ainda não saltaram muito na temporada ao ar livre, que está no início. Mesmo assim, Nélio afirmou que o salto de Maurren, de 6,90 m, é muito bom. ?Várias atletas terminarão o ano sem atingir essa marca.? Maurren vai saltar no 19.º Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo domingo (4), no Estádio Olímpico do Pará, em Belém, e em junho embarca para uma série de meetings na Europa. Índices ? No Chile, Elisângela Adriano conseguiu o índice A para o Mundial, no arremesso do peso (18,59 m), e Luiz Fernando da Silva, a qualificação para o Pan, no lançamento do dardo (77,94 m). André Domingos, nos 200 m (20s71), e Márcio Simão, nos 110 m com barreiras (13s56), conseguiram o índice B para o Mundial.