Maurren aposta nos 100m com barreiras Os brasileiros voltam nesta quinta-feira ao Commonwealth Stadium, em Edmonton, no Canadá, onde está sendo disputado o Mundial de Atletismo. Maurren Higa Maggi, que não foi ao pódio no salto em distância, mas ficou entre as oito primeiras do mundo pela segunda vez consecutiva, vai correr os 100 metros com barreiras. "O sétimo lugar foi bom, mas esperávamos mais que os 6,73 m que ela saltou", lamentou o técnico Nélio Moura. Maurren quer concentrar-se nos 100 m com barreiras com o objetivo de bater seu recorde pessoal, de 12s71. Nesta quinta-feira, o Brasil também terá Hudson Santos de Souza, nos 1.500 m, e Luciana de Paula Mendes, nos 800 m, prova que Fabiane de Souza, suspensa por resultado positivo em controle antidoping, não correrá. Luciana espera chegar à final.