Maurren bate Keila no duelo caseiro no salto em distância

A rivalidade no salto em distância tem deixado Maurren Maggi e Keila Costa cada dia mais exigente. As duas têm o mesmo objetivo na temporada de chegar à marca dos 7 metros na prova e ir ao pódio no Pan do Rio, em julho. Nesta sexta-feira, foi Maurren quem ganhou o confronto entre elas, com um salto de 6,91 m no Sul-Americano de Atletismo, no Estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera. Keila ficou em segundo lugar, com 6,83 m. A colombiana Katerine Ibarguen levou o bronze, com 6,13 m. O duelo caseiro se repete neste sábado quando ambas voltam ao Ibirapuera para fazer o salto triplo, a partir das 9h40. "Duelo? Isso vai ser assim na temporada porque eu estou bem, ela está bem", disse Maurren, de 30 anos, observando que a convivência entre as duas é boa. Têm o mesmo técnico, Nélio Moura, e treinam juntas desde que Keila veio para São Paulo e Maurren voltou de suspensão por doping, coisas que ocorreram no fim de 2005. "O clima é de amizade", confirma Keila, de 24 anos. "Ajuda ver os outros atletas no treino." Maurren ainda brincou com a situação. "Não digo que é melhor treinar com alguém como ela porque agora ela está no meu pé, na minha cola." Mas é um relacionamento bom que se limita ao trabalho. "Temos uma vida muito diferente. Ele tem namorado [o líder do ranking mundial em 2006, Irving Saladino] e eu a minha filha", disse Maurren. Esta semana, a garotinha Sophia, de dois anos e meio, está com família do pai, o piloto Antonio Pizzonia, em Manaus. "Foi ficar com a avó enquanto a mãe treinava para o Sul-Americano", contou Maurren que ainda carrega Leão, uma cachorro de pelúcia na mochila. Na prova, Keila saltou 6,83 m e assumiu a liderança no segundo salto dos seis a que tinha direito. Maurren respondeu em seguida, ao saltar exatamente a mesma marca - 6,83 m - na sua terceira tentativa. A prova seguiu empatada até a sexta performance de cada saltadora, quando Maurren fez 6,91 m para vencer a prova, deixando Keila com a medalha de prata. Ainda que não tivesse ido mais longe que Keila, no desempate Maurren venceria a prova por ter o segundo melhor salto (6,77 m). "Fiquei animada pelo salto de 6,91 m porque não foi na altitude [havia saltado 6,94 m na Bolívia]. E esse resultado motiva para o Pan. Acho que ainda vou chegar aos 7 metros na temporada", confia Maurren. Keila, que vai disputa o seu primeiro Pan, aposta numa dobradinha brasileira no pódio dos saltos em distância e triplo. "Minha expectativa para o Pan é a medalha de ouro. Minha meta são os 7 metros e não aceito mais saltar menos de 6,80 m", acentuou Keila. Para o salto triplo, sua principal prova, também fixou objetivos ambiciosos. "Quero saltar acima dos 15 metros com vento regular, bater o recorde sul-americano, que é de 14,53 m e minha marca pessoal, de 14,43 m. O triplo é minha prova preferida, mas não quero deixar a distância de lado por causa da grande evolução que tive na prova." Outros resultados Vicente Lenílson venceu os 100 metros rasos, com 10s36, mas deixou a pista reclamando de dor, fruto de uma lesão lombar. "Não encontro posição, dói de tudo quanto é jeito", comentou. Explicou que correu "porque é um gerreiro" e pelos 170 pontos que o campeão sul-americano ganha no ranking mundial. Jessé Farias venceu o salto em altura (2,24 m), Josiane Tito os 400 m (52s67) e Zenaide Vieira os 3.000 m com obstáculos (10min07s93).