Maurren bate recorde sul-americano Maurren Higa Maggi bateu o recorde sul-americano dos 100 metros com barreiras, na noite de sábado, durante a disputa do Campeonato Sul-Americano de Atletismo em Manaus. Com a marca de 12s71, a atleta brasileira também obteve índice para o Mundial de Edmonton, no Canadá, que será realizado em agosto deste ano. A medalha de prata na prova ficou para outra atleta do Brasil, Maila Machado (13s18), e a venezuelana Sandine Legornot foi a terceira colocada, com 13s88. ?Não consigo acreditar. Sabia que a pista estava rápida, mas não pensei que fosse tanto?, afirmou Maurren, assustada com seu próprio tempo.