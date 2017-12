Maurren compete em Helsinque Depois de vencer os torneios de Milão e de Sevilha, a brasileira Maurren Maggi participa amanhã do Grand Prix de Atletismo de Helsinque. Ela é uma das principais atrações do salto em distância. Recordista sul-americana da especialidade, ela está pré-convocada para o Mundial de Edmonton, em agosto, no Canadá. Maurren competirá ainda em Nuremberg, na Alemanha, no domingo; em Lucerna, na Suíça, dia 27; e em Roma, dia 29.