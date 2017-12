Maurren confirma o favoritismo A atleta Maurren Higa Maggi venceu neste domingo as provas dos 100 m com barreiras e salto em distância da Copa Sudeste de Atletismo - Troféu Adhemar Ferreira da Silva, competição disputada em São Caetano. Maurren fez em 13seg23 os 100 metros com barreira e marcou 6,95m no salto em distância. De acordo com o técnico da atleta, Nélio Moura, estes resultados confirmam a boa forma de Maurren, de 25 anos. "No salto em distância, por exemplo, ela foi muito bem em várias tentativas, como 6,89m e 6,86m. Maurren deve crescer ainda mais até julho e agosto, no auge da temporada européia", afirmou o treinador. Há uma semana, a atleta conseguiu em São José do Rio Preto/SP seu melhor resultado do ano no salto triplo - 14,32m. Além da liderança do ranking mundial, Maurren quebrou o recorde sul-americano da especialidade, que era dela mesma (14,21m). No salto em distância, a brasileira também lidera o ranking mundial, com 7,01m, na frente da australiana Bronwyn Thompson.