Maurren conquista bronze no Mundial A medalha de bronze da saltadora Maurren Higa Maggi, de 26 anos, foi o melhor resultado do Brasil no Mundial Indoor de Atletismo de Birmingham, Inglaterra, encerrado neste domingo. Com a marca de 6,70 metros no salto em distância, Maurren garantiu o pódio e o novo recorde sul-americano. A campeão foi a russa Tatyana Kotova (6,84 m), com Inessa Kravets (6,72 m), da Ucrânia, em segundo. No geral, o torneio foi marcado pelo recorde mundial da russa Svetlana Feofanova, no salto com vara, com 4,80 m, e a vitória, por equipe, dos Estados Unidos. O recorde sul-americano indoor pertencia a Maurren e, por coincidência, fora estabelecido em Birmingham, com 6,67 m, em 2000. Para o técnico Nélio Moura, "Maurren está credenciada a ganhar o bicampeonato no Pan-Americano, em São Domingos, e a disputar o pódio no Mundial de Paris, outdoor." Maurren passou a integrar o seleto grupo de brasileiros medalhistas em mundiais indoor, com Zequinha Barbosa (ouro nos 800 m em Indianápolis, em 1987, e prata em Budapeste, em 89) e Róbson Caetano (bronze nos 200 m, em 87). Vicente Lenilson de Lima e Osmar Barbosa dos Santos chegaram às semifinais dos 60 m e dos 800 m, respectivamente. Lenilson, com 6s67 na preliminar, igualou o recorde sul-americano de Róbson Caetano, que já durava 16 anos. Jadel Gregório ficou em sexto lugar no salto triplo, com 16,86 m. O campeão foi o sueco Christian Olsson, com o melhor salto da temporada, de 17,70 m. O norte-americano Walter Davis (17,35 m) e o cubano Yoelbi Quesada (17,27 m) ganharam prata e bronze. Jadel, recordista sul-americano indoor com 17,35 m, já saltou 17,09 m na temporada européia, este ano, mas não repetiu a atuação. O brasileiro, de 22 anos, esperança de medalha no Pan-Americano, ainda precisa aprimorar a corrida - dos seis saltos em Birmingham, acertou apenas o segundo (16,68 m) e o último (16,86 m). "Assim que acertar a corrida, seu aproveitamento no salto crescerá", explica Nélio.