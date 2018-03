Maurren conquista mais uma prata A atleta brasileira Maurren Higa Maggi repetiu hoje o feito da semana passada, quando ganhou a prata no GP de Estocolmo, ao garantiu o segundo lugar no salto em distância do GP de Tessalonica, cidade na Grécia. Campeã brasileira, sul-americana, pan-americana e ibero-americana, Maurren marcou 6,82 m. Ficou atrás apenas da russa Tatiana Kotova, líder do ranking mundial que também havia vencido na Suécia com um salto de 7,05 m. Olga Rubliova, também russa, foi terceira colocada com 6,71 m. Essa foi a quarta competição de Maurren, depois que se recuperou de uma contusão na coxa e voltou às pistas, no início deste mês. A temporada européia está rendendo bons resultados para a saltadora brasileira. Maurren venceu em Cork, na Irlanda, no dia 6, com 6,47 m. Depois, no dia 12, participou do salto triplo no Golden Gala - que faz da Golden League - em Roma, apenas como treinamento. De volta ao salto em distância, somou as duas pratas, nos meetings na Suécia e na Grécia.