Maurren conquista o ouro no Troféu Brasil de Atletismo Maurren Higa Maggi foi o destaque nas provas desta sexta-feira do Troféu Brasil de Atletismo. Ela conquistou a medalha de ouro no salto em distância e levantou o público que compareceu ao Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera, em São Paulo. Maurren conseguiu saltar 6,84 metros, igualando sua melhor marca no ano. E chorou, emocionada por garantir o ouro no mesmo Troféu Brasil em que foi flagrada no exame antidoping há três anos - esta é a 5ª competição desde o seu retorno ao atletismo. ?É uma sensação inexplicável. Estava precisando disso?, afirmou Maurren. ?Melhor que essa, só duas dessa.? Para comemorar, Maurren levou ao pódio a filha Sophia, de 1 ano e 8 meses, e o ursinho de pelúcia que sempre a acompanha nas provas. Além disso, se enrolou numa bandeira do Brasil. Neste sábado, às 15 horas, Maurren volta à pista do Ibirapuera para a qualificação do salto triplo. Outros resultados Katiuscia de Jesus tornou-se a nova recordista brasileira do lançamento do martelo. Superou a marca anterior (62,12 metros) ao atingir 62,64 metros. Já Basílio Emídio de Moraes venceu o medalhista olímpico Vicente Lenílson na prova dos 200 metros rasos, com o tempo de 20s98.