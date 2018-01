Maurren conquista ouro na Itália Maurren Higa Maggi ganhou nesta terça-feira a medalha de ouro na prova do salto em distância do Meeting de Milão, na Itália. A atleta brasileira também fez o melhor salto do ano, com 7,06 metros, superando sua própria marca (6,90 metros). O segundo lugar ficou com a russa Olga Rublyova, com 6,68 metros, e o terceiro foi para a italiana Fiona May, com 6,55 metros. ?Sabia que estava bem preparada e o objetivo era melhorar os 6,90 m?, disse Maurren. ?É muito bom superar a marca dos 7 metros.?