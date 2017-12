Maurren decide entrar em férias Maurren Higa Maggi está de férias. Serão a partir de hoje quatro semanas longe dos treinos para matar a saudade de si mesma, de cuidar dos cabelos, da pele e das unhas e, é claro, para comer muito chocolate, do qual não abre mão em hipótese nenhuma. Nada mais justo para quem completou uma temporada repleta de êxito. ?Eu não estava preocupada em conseguir saltos mais longos, mas sim em conquistar resultados. E foi o que consegui?, conta, orgulhosa, a campeã do salto em distância do circuito do Grand Prix da IAAF, a Associação Internacional de Federações de Atletismo, também vice-campeã da Copa do Mundo disputada em Madri. Maurren encerrou a temporada no domingo, com o recorde brasileiro do salto em distância no Troféu Brasil, no Rio de Janeiro. Leia mais no Jornal da Tarde