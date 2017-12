Maurren disputa Grand Prix na Espanha Maurren Higa Maggi é um dos destaques da prova do salto em distância, nesta sexta-feira, no Grand Prix de Sevilha, na Espanha. A brasileira foi campeã no Meeting de Milão, quinta-feira, ao saltar 6,84 metros, 24 centímetros a mais que a segunda colocada, Valentina Gotovska, da Lituânia. Segundo o técnico Nélio Moura, este foi o melhor resultado de Maurren em pistas européias. Além disso, é a primeira vez que superou a italiana Fiona May, que ficou em quarto. Maurren tem a segunda marca da temporada (6,87 m), atrás da russa Tatyana Kotova (6,95 m).