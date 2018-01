Maurren disputa torneio na Guatemala Maurren Higa Maggi, da equipe BM&F Atletismo/São Caetano do Sul (SP), atual recordista brasileira e sul-americana do salto em distância, salto triplo e dos 100 metros com barreiras, é um dos principais destaques da equipe brasileira que disputa o 10º Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, a partir desta sexta-feira, em La Pedrera, Guatemala. Maurren, que lidera o ranking mundial da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf), com 7,01 m, ganhou as cinco provas que disputou este ano, obtendo uma incrível regularidade ? seu pior resultado foi 6,89 m. O outro destaque do Brasil é Hudson Santos de Souza, do São Raimundo/Manaus (AM), recordista sul-americano dos 1.500, 2.000, 3.000 metros e da milha indoor. A equipe brasileira terá 73 atletas, 36 homens e 37 mulheres. No último Ibero-Americano, em 2000, no Rio, o Brasil foi campeão. Mas na classificação geral, Cuba é líder com 216 medalhas (113 de ouro, 63 de prata e 40 de bronze).