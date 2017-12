Maurren: duas medalhas na Universíade A brasileira Maurren Higa Maggi foi um dos destaque do dia na Universíade, competição que está sendo disputada em Pequim, ao conquistar duas medalhas. Maurren venceu a prova de salto em distância e ficou em segundo na prova de 100m com barreiras. No salto em distância, Maurren ganhou o ouro com a marca de 6,83m. A chinesa Guan Yingnan cravou 6,56m e ficou com a medalha de prata e a japonesa Kumiko Ikeda foi bronze, com a marca de 6,52m. Nos 100m com barreiras, a brasileira marcou 13s13, atrás apenas da chinesa Su Yiping, que terminou a prova com o tempo de 12s95. A australiana Jacquie Munro ficou com o bronze, ao marcar 13s17.