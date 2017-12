Maurren é a 7ª no salto em distância Maurren Hige Maggi frustrou a expectativa de ser a primeira brasileira a ganhar medalha em um Mundial de Atletismo, terminando na sétima colocação na final do salto em distância, nesta terça-feira, em Edmonton, no Canadá. Maurren fez seu melhor salto em 6,73 metros. A medalha de ouro ficou com a italiana Fiona May (7,02 m), a prata com a russa Tatyana Kotova (7,01 m) e o bronze com a espanhola Niurka Montalvo (6,88 m). Claudinei Quirino, nos 200 m e Eronildes Nunes de Araújo, nos 400 m com barreiras estão classificados para as semifinais de suas provas, marcadas para esta quarta-feira. Eron fez 50s16 nas eliminatórias dos 400 m com barreiras e Claudinei 20s78 nos 200 m. Márcio Simão de Souza, com 13s88, não passou das preliminares dos 110 m com barreiras.