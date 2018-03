Maurren e Elisângela vencem em Manaus O Brasil começou muito bem o 41º Campeonato Sul-Americano de Atletismo, iniciado sexta-feira e que termina domingo na Vila Olímpica Umberto Calderaro Filho, em Manaus. Cerca de duas mil pessoas prestigiaram a cerimônia de abertura e as primeiras provas, onde se destacaram as brasileiras Maurren Maggi, no salto em distância, e Elisângela Adriano, no lançamento do peso, ambas vitoriosas em suas provas. Maurren Maggi venceu com a distância de 6,69m. Em segundo lugar ficou outra brasileira, Luciana Alves dos Santos, com 6,10m, e em terceiro a colombiana Helena Guerreiro, com 6,04m. Elisângela garantiu a medalha de ouro arremessando o peso a 17,93m. A prata ficou com Andréa Maria Pereira, também do Brasil, com 15,64m, e o bronze com Mariane Berndt, da Colômbia, com 15,21m. A competição está reunindo 300 atletas de 13 países e vale índice para o Campeonato Mundial, que será disputado em agosto, na cidade de Edmonton, no Canadá. O campeão sul-americano dos 100 metros rasos, o brasileiro André Domingos, está inscrito no revezamento 4 X 100, marcado para acontecer neste sábado à noite, e entrará domingo na pista para disputar os 200 metros rasos. Ele não pareceu tão otimista de que conseguirá o índice, amanhã: "Espero fazer uma boa prova e, quem sabe, conseguir o índice". Desde o ano passado, quando deixou de competir nos 100 metros rasos, André Domingos vem se dedicando exclusivamente aos 200m e também, ao revezamento 4 x 100m. Na cerimônia de abertura, atletas do Centro de Treinamento de Alto Nível (Cetan) desfilaram com as bandeiras dos países participantes, que foram hasteadas ao som dos hinos nacionais. O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), Roberto Gesta de Melo, esteve presente e acompanhou as provas do primeiro dia de competição.