Maurren é favorita no GP Brasil No GP Brasil Caixa de Atletismo, a disputa mais forte entre as mulheres será o salto em distância e a principal estrela da manhã deste domingo, Maurren Higa Maggi. A brasileira, número 2 do ranking mundial de 2002, entra na prova como favorita, após ter feito o melhor salto do ano, 6,90 metros, no último fim de semana. Enfrentará atletas de bom nível, como Concepción Montaner (ESP), 5ª do mundo; Tatyana Mesrobyan (RUS), 12ª; Valentina Gotovska (LET), 15ª; e Grace Upshaw (EUA), 31ª. A brasileira Keila da Silva Costa, bronze no Mundial Juvenil de Kingston, em 2002, também vai saltar. Maurren chegou a Belém na noite de sexta-feira e treinou nas condições de calor e umidade da capital paraense. "A prova será valorizada por essas saltadoras. A Maurren está motivada, em boa fase. Quem sabe não conseguirá saltar 7 metros?", afirmou o técnico Nélio Moura, que acha que 2003 poderá ser um bom ano para a atleta, que deve trocar os 110 m com barreiras pelo salto triplo - é recordista sul-americana nessa prova, com 14,53 m. "Já estava decidido que ela faria alguns triplos, no Troféu Brasil e no Sul-Americano. Agora, vamos ver se ela disputa o triplo em dois ou três meetings importantes da Europa", disse Nélio. Para o técnico, Maurren não só tem chance de sair de Belém com medalha no salto em distância, como tentará repetir o ouro na prova - e, talvez, dobrar o pódio no triplo - no Pan-Americano de São Domingos e no Mundial de Paris, ambos em agosto.