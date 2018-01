Maurren e Jadel competem na Grécia Os brasileiros Maurren Higa Maggi e Jadel Gregório participam nesta segunda-feira do Meeting Venizelia, na cidade de Chania, na Grécia. ?A Maurren tem mostrado excelente consistência e, dependendo das condições climáticas, pode saltar acima dos 7,00 m?, diz o técnico Nélio Moura. Jadel terá adversários fortes no salto triplo, prova em que foi bronze em Turim, com 17,11 m. São eles o sueco Christian Olsson, o norte-americano Tim Rusan e os cubanos Yolves Quesada e Yoandri Betanzos, todos com marcas acima de 17,00 m este ano.