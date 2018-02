Maurren e Jadel têm prova no Mundial O atletas brasileiros seguem com fraco desempenho no Mundial de atletismo indoor, que está sendo disputado em Birmingham (Inglaterra). Até agora, só Osmar Barbosa passou da eliminatória ( 800 m), entretanto, ficou de fora da final. Já Maurren Maggi e Jadel Gregório classificaram-se automaticamente para a final, pois há poucos competidores. Ambos são esperanças de medalha. Maurren no salto em distância e Jardel no salto triplo. Nos 60 m com barreiras, Maila Machado completou a prova com 8s29, mas não conseguiu índice. Márcio Simão de Souza (7s80), Anselmo Gomes da Silva (7s87), Vicente Lenílson (60 m), Geisa Muniz (400m), Bruno Pacheco (200 m) também não conseguiram uma vaga para semifinal. Um dos destaques das provas deste sábado foi o norte-americano Dwight Phillips, que estabeleceu uma excelente marca no salto em distância: 8,29 metros.